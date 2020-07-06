Эксперты назвали самые загадочные места на планете

06.07.2020, 15:09, Разное

Многим кажется, что в далеком прошлом остались недоступные территории и загадочные острова. В век, когда происходит глобальное распространение современных технологий, на планете становится меньше «белых пятен». Однако даже сегодня существуют места, которые нельзя посетить.

Шпионский военный центр в Великобритании

В Великобритании существует шпионский военный центр. Речь идет о базе Royal Air Force Menwith Hill, расположенной в Северном Йоркшире. Она начала функционировать в 1954 году, чтобы отслеживать деятельность СССР во время Холодной войны.



Сейчас не понятно, что делают работники правительственного центра. Распространена версия о том, что там хранится персональная информация людей всего мира.

Закрытый город в Башкортостане

В Башкортостане имеется закрытый город Межгорье. Он расположен в 200 километров от Уфы. Населенный пункт был основан в 1979 году, когда началось строительство секретного государственного объекта. Чтобы попасть в город, необходимо пройти несколько КПП.



Население Межгорья составляет 17 тысяч человек. Имеется неподтвержденная информация о том, что под городом находится секретный комплекс. Он маскируется на поверхности котельными.

Хранилище припасов на случай конца света

Самым популярным жанром кино признаны фильмы-катастрофы. Ученые из Норвегии задумались о том, что произойдет на планете, если реализуется подобный сценарий. В 2008 году были созданы хранилища, где находятся семена всех культур, существующих на Земле.



Охраняемый объект находится между Северным полюсом и Норвегией. Он расположен внутри горы и покрыт вечным снегом. Такие условия позволяет храниться семенам десятки лет.

Смертельный остров в Бенгальском заливе

В 1956 году были закрыты туристические поездки на остров North Sentinel для защиты местных жителей. Ограничения властей не принимали различные племена, совершающие нападения на всех, кто решит появиться у берега.



В 2006 году произошло убийство двух рыбаков, пытающихся попасть на остров. Последний подобный случай был зафиксирован в 2017 году. Так, после попытки обратить племена в христианскую веру скончался американский миссионер Джон Аллен Чау.

Гозекский круг в Германии

В Германии находится таинственный Гозекский круг. Он представляет собой памятник, сделанный из гравия, земли и деревянных палисадов. Монумент считает ранним примером «солнечной обсерватории».



Многие исследователи считают, что Круг был возведен, чтобы служить лунным или же солнечным календарем. Его точное применение все еще является предметом дебатов. В древней Европе был широко распространен «солнечный культ». Это утверждение и привело к предположению о том, что памятник задействовал в определенном ритуале.

Наскальные изображения первобытных людей

Во Франции имеется пещера Ласко, где расположена система рисунков первобытных людей. Ее обнаружили в 1948 году после 20 тысяч лет существования. На протяжении десятилетий объект был доступен для посещения, но с недавнего времени туда пускают только ученых.



Темное прошлое острова Повелья

Остров Повелья, закрытый для туристов, расположен в северной части Италии. В Средние века он стал эпицентром распространения чумы, поэтому долгое время пустовал. В 1922 году там начала функционировать лечебница для душевнобольных. Заведение со временем было закрыто после появления слухов о пытках над пациентами. Кроме того, начали появляться легенды о призраках больных.



На сегодняшний день на остров не могут свободно попасть туристы. Чтобы получить разрешение на проезд туда, необходимо подать специальное заявление с указанной датой приезда.