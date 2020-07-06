 

Навального заподозрили в отдыхе на Балтийском море за счет пожертвований

06.07.2020, 15:08, Новости дня

Блогера Алексея Навального заподозрили в отдыхе на Балтийском море за счет пожертвований. Навального заметили в Калининграде вместе с семьей.

«Пандемия научила Навального, что донаты и биткоины можно тратить и на отпуск внутри страны. Поэтому как только завершилось голосование, семья рванула в максимально европейский из российских городов и поселилась в Калининграде в самом дорогом отеле возле моря. Навальный не изменяет своим привычкам и уезжает в отпуск даже во время пандемии», – передает «Ридус» сообщение блогеров.

На видео, опубликованном Twitter-аккаунтом «Приемные дети Сороса», утверждается, что блогер отдыхает с семьей в дорогом отеле на побережье.

pic.twitter.com/nGJjQeSNHR

— Приемные дети Сороса (@SorosChildren) July 6, 2020

Ранее юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло направил в Генпрокуратуру и ФНС сообщение о присвоении начальством ФБК блогера Навального пожертвований, переданных фонду в криптовалюте.



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