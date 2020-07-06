 

Авианосцы ВМС США проводят учения в Южно-Китайском море

06.07.2020, 14:54, Новости дня

Два американских авианосца, «Нимиц» и «Рональд Рейган», проводят учения в спорном районе Южно-Китайского моря в пределах видимости китайских военных кораблей, замеченных рядом с флотилией.

Об этом сообщил Reuters в понедельник командир «Нимица».

«Они видели нас, а мы видели их», – заявил контр-адмирал Джеймс Кирк в телефонном интервью с борта «Нимица», задействованного в летных учениях в этой акватории, которые начались 4 июля, в День независимости США.

В прошлом ВМС США направляли авианосцы в этот регион для демонстрации силы, но в этом году учения проходят на фоне усиления напряженности в связи с американской критикой Китая по поводу его реакции на вспышку коронавируса. Вашингтон также обвиняет Пекин в том, что он воспользовался пандемией для закрепления территориальных претензий в Южно-Китайском море и других местах.

МИД Китая заявил, что США намеренно направили корабли в Южно-Китайское море, чтобы поиграть мускулами, и обвинил их попытке вбить клин между странами региона.

Пентагон, объявив об учениях с участием двух авианосцев, заявил, что он хочет «отстаивать право всех стран летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право». Военное ведомство назвало корабли водоизмещением в 100 тысяч тонн и самолеты, которые они несут, «символом решимости».

На кораблях в объединенных ударных группах авианосцев служат около 12 тысяч моряков.

Китай претендует на девять десятых богатого ресурсами Южно-Китайского моря, через которое проходит поток товаров объемом примерно 3 триллиона долларов в год. Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам оспаривают притязания Китая.

Китай построил базы на атоллах в регионе, но утверждает, что его намерения носят мирный характер.

Контакты с китайскими кораблями прошли без инцидентов, сообщил Кирк.

«Мы рассчитываем, что наше взаимодействие всегда будет профессиональным и безопасным, – сказал он. – Мы работаем в довольно загруженных водах, через которые идут морские перевозки всех видов».



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