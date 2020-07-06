“Мы активно вели разведку и давали координаты”. Кривонос считает, что в 2014 году силы АТО могли остановить переход боевиков из Славянска в Донецк

06.07.2020, 14:47, Новости дня

Силы антитеррористической операции могли остановить колонны боевиков, которые выходили из Славянска и Краматорска Донецкой области в июле 2014 года. Такое мнение в интервью “Радіо Свобода” 5 июля высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

В 2014 году Кривонос руководил обороной краматорского аэродрома.

Он рассказал, что у украинской стороны было понимание, что боевики будут покидать Славянск и Краматорск.

“Это понимание было четко сформировано между 2 и 3 июля, и уже 4 числа было понятно, что они пойдут в эту ночь с 4 на 5 [июля]. Мы активно вели разведку и давали координаты непосредственно и по ночному передвижению колонны [из Славянска], и по дневному расположению противника в Краматорске, и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались. Реализации этих координат не было”, – сказал он.

В этом же интервью Виктор Муженко, который тогда был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил, что у украинской армии не было возможности помешать колоннам боевиков, поскольку она не знала точных координат противника, не успела перегруппироваться, а также боялась нанести вред местному населению.

“Если бы мы применили авиацию бомбардировочную или штурмовую, какие могли бы быть последствия? Не понимая, кто там у нас внизу. Нас и так обвиняют во многих моментах, что мы действовали, условно говоря, неадекватно обстановке. То есть гораздо больше применяли сил и средств, чем было нужно. А если бы это было подтверждено массовыми жертвами?” – сказал Муженко.

В ночь на 5 июля 2014 года боевики, захватившие Славянск, несколькими колоннам покинули город. Вначале они перешли в соседний Краматорск, а затем направились в Донецк. В одной из колонн находился тогдашний главарь боевиков “ДНР” Игорь Гиркин. 5 июля 2014 силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском.

Алексей Дмитрашковский, который в 2014 году исполнял обязанности спикера штаба АТО, рассказал “Радіо Свобода” в 2019 году, что одна из колонн боевиков попала на украинский блокпост перед Краматорском, там состоялся бой с украинскими военнослужащими, и силам АТО удалось разбить эту колонну.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в 2019 году заявил, что отход боевиков из Славянска является упущением тогдашнего военного командования.

“Я считаю, что это было серьезное упущение наших военных командующих, которые не приняли решение атаковать колонну и пропустили ее. Возможно, считали, что это будет лучшим исходом”, – предположил он.

Поддерживаемые Россией боевики до сих пор контролируют часть Донецкой и Луганской областей, в том числе Донецк.