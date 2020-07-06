Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в полмиллиона рублей

06.07.2020, 14:42, Разное

…за слова о взрыве в архангельском ФСБ.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском облсуде признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), передает корреспондент «Новой газеты».

Светлана Прокопьева в суде. Фото: Георгий Марков — для «Новой»

Ей назначили штраф в 500 тысяч рублей. Ноутбук журналистки суд постановил изъять в пользу государства, а изъятый при обыске диктофон ей вернут. Помимо этого, Прокопьевой не запретили заниматься журналистской деятельностью.

Журналистка пояснила после оглашения, что рассчитывала на оправдательный приговор. Решение суда она планирует обжаловать.

Дело об оправдании терроризма против Прокопьевой возбудили после ее высказывания в эфире «Эха Москвы в Пскове» о совершенном 17-летним Михаилом Жлобицким теракте в Архангельске. Журналистка заявила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются. Обвинение требовало для нее шесть лет колонии общего режима. В поддержку Прокопьевой выступили, в частности, петербургский ПЕН-клуб и правозащитный центр «Мемориал».

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