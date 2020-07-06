Политолог: После выборов в Белоруссии будет военный режим

06.07.2020, 14:37, Разное

День независимости Белоруссии в 2020 году прошел под знаком протестов против Александра Лукашенко. Так, 3 июля в Бресте правоохранители задержали людей у Театра эстрады.

Политолог Павел Усов считает произошедшее сознательной тактикой властей, направленной на устрашение населения. По мнению эксперта, президент и его окружение боятся бесконтрольных акций недовольства.

Усов считает, что Лукашенко не делает ничего, чтобы вернуть доверие людей. Народ начинает понимать, что власть может опереться только на силу, приводит слова эксперта портал “Белсат”.

После выборов режим Лукашенко окончательно оформится как милитаристский, то есть военный, уверен политолог. “Который существует за счет репрессий, а не общественной поддержки”, – добавил Усов.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. С конца мая в республике идут массовые протесты против Александра Лукашенко. Граждане призывают его уйти в отставку.

Протестующих белорусский лидер окрестил “майданутыми”. Он призвал армию и правоохранительные органы сделать все возможное для наведения порядка.

Протесты в Беларуси – одна из главных тем недели. Тысячи человек накануне в Минске выстроились в живую цепь длиной почти пять километров. Причиной стали задержания противников Лукашенко на президентских выборах pic.twitter.com/YR9NKNBTk9

— DW на русском (@dw_russian) June 19, 2020

Изначально составить конкуренцию Александру Лукашенко собирались 14 человек. За месяц до голосования их осталось семь. Большой поддержкой пользуются бывший банкир Виктор Бабарико и политический активист Светлана Тихановская.