Космонавт рассказал, чем пахнет космос

06.07.2020, 14:30, Новости дня

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев поделился своими воспоминаниями о запахах в космическом пространстве.

«Наиболее типичный – это запах дезинфекции. У нас очень много санитарных салфеток, которыми протираются поверхности. Они используются, чтобы очистить руки. Лосьоны, которые помогают очистить тело. Наиболее характерный запах, который я помню, –это запах того, что позволяет оставаться чистым, делать все чистым вокруг и на станции», – рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Что касается металла, то, несмотря на многочисленные приборы и оборудование, его запах не ощущается.

«Запах металла особо не чувствуется. Как правило, запах металла у людей ассоциируется с местом, где идет механообработка. Но обычно это запах не основного металла, а смазок, которые позволяют гнать стружку со станков», – заметил космонавт.

Крикалев добавил, что чувство обоняния в космосе на орбите не меняется.

«Обоняние в космосе не ослабевает. Оно функционирует так же, как и на Земле. Никаких отличий, слава богу, нет», – добавил Крикалев.

Ранее американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило сбор средств через краудфандинговую платформу Kickstarter на производство туалетной воды с ароматом открытого космоса.