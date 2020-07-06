 

Эннио Морриконе написал собственный некролог

06.07.2020, 14:30, Новости дня

Композитор Эннио Морриконе, скончавшийся на 92 году жизни, оставил написанный им собственный некролог, который опубликуют все газеты, сообщил друг семьи музыканта и адвокат Джорджо Ассумма, передает агентство ANSA.

«Я сообщаю об этом всем своим друзьям, тем, что находились всегда рядом, и тем, кто далеко, всем шлю прощальный привет», – написал композитор в тексте под названием «Эннио Морриконе умер».

Он пишет, что выбрал такую форму прощания, чтобы его похоронная церемония прошла в узком семейном кругу, потому что он не хочет никому доставлять неудобства. В некрологе Морриконе упомянул своих сестер, детей и внуков. «Надеюсь, они понимают, как я их любил. Наиболее тяжело прощаться с моей женой Марией», – цитирует текст ТАСС.

Морриконе скончался в больнице в Риме, куда был госпитализирован с переломом шейки бедра после падения. Ассумма рассказал, что музыкант «ушел в умиротворении в окружении близких». Семья Морриконе попросила СМИ уважать его последнюю волю о сохранении частного характера прощания с ним.

Соболезнования в связи со смертью композитора выразили представители высшего руководства Италии, политики, а также представители культуры.

Морриконе в основном писал музыку для кино и телевидения. На его счету две премии «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку – к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино. Также он девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», шестикратный лауреат премии BAFTA и многих других.



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