Учёные: Чёрная малина лечит кожную аллергию

06.07.2020, 14:30, Разное

Американские учёные рассказали, что чёрная малина лечит кожную аллергию. В ходе нового исследования была доказана эффективность этой ягоды, которая способна сокращать воспаления.

Эксперимент провели на мышах, результаты исследования опубликовало издание Nutrients. Сотрудники университета штата Огайо (США) проанализировали, что диета, содержащая большое количество чёрной малины, снимает воспаление от контактной гиперчувствительности. Старший автор статьи Стив Огуму объяснил, что зачастую при лечении кожных высыпаний прописывают мази-стероиды, к удивлению учёных, малина помогла добиться аналогичного эффекта.

Исследователи разделили лабораторных мышей на две группы: представителей первой кормили малиной, в рационе второй отсутствовала эта ягода. Через 3 недели учёные провели эксперимент: на уши мышей нанесли аллергены, вызывающие контактную гиперчувствительность. Было выявлено, что у грызунов, которые питались чёрной малиной, отек сходил на «нет» в отличие от контрольной группы.

Эксперты резюмировали, что ежедневное употребление чёрной малины (не ежевики) пишет иммунной системе о необходимости активировать защитную реакцию от аллергии. Получается, что диета с высоким содержанием этой ягоды способна уменьшить воспалительные процессы, которые проявляются кожными покраснениями.