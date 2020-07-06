Бывшая подруга Тимати похвасталась новой квартирой в элитном районе Москвы
06.07.2020, 14:23, Разное
Бывшая подруга Тимати решила приобрести жилье в элитном жилом комплексе “Кутузовград”. Район идеально подходит для девушки с ребенком: здесь прекрасные прогулочные зоны, удобная транспортная доступность, да и расположение удачное – почти центр столицы.
Накануне Алена Шишкова опубликовала в своем инстаграм-профиле снимок территории. “Home, sweet home (“Дом, милый дом”. – Прим. ред.)”, – написала модель под фото.
Внимательные пользователи Сети успели оценить примерную стоимость недвижимости в этом районе. Апартаменты в “Кутузовграде” можно приобрести за десять миллионов рублей.
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В новом доме Алена Шишкова планирует жить с дочерью Алисой, которая появилась от отношений с Тимати. Пара просуществовала несколько лет, однако до свадьбы дело не дошло. Сейчас рэпер живет с моделью Анастасией Решетовой, которая родила артисту наследника.
Бывшая пассия музыканта и его новая любовь неплохо ладят – по крайней мере, если верить совместным рекламным кампаниям. Впрочем, девушкам придется в любом случае найти общий язык, ведь Тимати хочет, чтобы его дети росли рядом. Возможно, однажды модели смогут вместе присутствовать на семейных праздниках.
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