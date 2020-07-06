Бывшая подруга Тимати похвасталась новой квартирой в элитном районе Москвы

06.07.2020, 14:23, Разное

Бывшая подруга Тимати решила приобрести жилье в элитном жилом комплексе “Кутузовград”. Район идеально подходит для девушки с ребенком: здесь прекрасные прогулочные зоны, удобная транспортная доступность, да и расположение удачное – почти центр столицы.

Накануне Алена Шишкова опубликовала в своем инстаграм-профиле снимок территории. “Home, sweet home (“Дом, милый дом”. – Прим. ред.)”, – написала модель под фото.

Внимательные пользователи Сети успели оценить примерную стоимость недвижимости в этом районе. Апартаменты в “Кутузовграде” можно приобрести за десять миллионов рублей.

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Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) 4 Июл 2020 в 11:00 PDT

В новом доме Алена Шишкова планирует жить с дочерью Алисой, которая появилась от отношений с Тимати. Пара просуществовала несколько лет, однако до свадьбы дело не дошло. Сейчас рэпер живет с моделью Анастасией Решетовой, которая родила артисту наследника.

Бывшая пассия музыканта и его новая любовь неплохо ладят – по крайней мере, если верить совместным рекламным кампаниям. Впрочем, девушкам придется в любом случае найти общий язык, ведь Тимати хочет, чтобы его дети росли рядом. Возможно, однажды модели смогут вместе присутствовать на семейных праздниках.