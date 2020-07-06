Роспотребнадзор: В России нет опасности распространения бубонной чумы

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06.07.2020, 14:23, Разное

Возможны единичные случаи заражения, но опасности
распространения чумы в России нет, заявил
советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Виктор Малеев.

Он говорит, что от чумы есть вакцина, и население ряда
районов прививают от этой инфекции. Кроме того, Малеев
отмечает, что в России есть противочумная служба, сотрудники которой следят за
окружающей средой и отлавливают сурков и мышей для исследования на наличие
инфекции, передает НСН.

Чума передается от млекопитающих рода сурков, которых в
Монголии едят, несмотря на запреты. В этом государстве зарегистрировано
несколько случаев заражения. Один из больных – 15 летний житель региона
Баян-Улгий, который граничит с Россией. На днях бубонную чуму выявили у
скотовода в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.



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