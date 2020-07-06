Роспотребнадзор: В России нет опасности распространения бубонной чумы

06.07.2020, 14:23, Разное

Возможны единичные случаи заражения, но опасности

распространения чумы в России нет, заявил

советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Виктор Малеев.

Он говорит, что от чумы есть вакцина, и население ряда

районов прививают от этой инфекции. Кроме того, Малеев

отмечает, что в России есть противочумная служба, сотрудники которой следят за

окружающей средой и отлавливают сурков и мышей для исследования на наличие

инфекции, передает НСН.

Чума передается от млекопитающих рода сурков, которых в

Монголии едят, несмотря на запреты. В этом государстве зарегистрировано

несколько случаев заражения. Один из больных – 15 летний житель региона

Баян-Улгий, который граничит с Россией. На днях бубонную чуму выявили у

скотовода в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.