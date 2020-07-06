 

В ОП предложили ЦИК совместно готовить экспертов по онлайн-голосованию

06.07.2020, 14:08, Новости дня

Общественная палата готова заниматься подготовкой экспертов по наблюдению за электронным дистанционным голосованием вместе с ЦИК, сообщил первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.

На круглом столе «Электронное голосование – шаг в будущее» член ЦИК Антон Лопатин предложил готовить таких экспертов в ОП, передает РИА «Новости».

«Хотел бы предложить с учетом того, что роль Общественной палаты с точки зрения наблюдения уже закреплена, наблюдатели от Общественной палаты – это уже норма жизни, есть предложение экспертов, в том числе по наблюдению за дистанционным электронным голосованием, готовить в Общественной палате, а не в ЦИК», – сказал Лопатин.

По его мнению, еще предстоит поработать над возможностью наблюдать за электронным дистанционным голосованием наблюдателям без специальной технической подготовки.

«Мы относимся к этому положительно, но надо идти рука об руку. Мы готовы, что называется, собирать неравнодушных людей, предоставлять площадку и заниматься разработкой материалов, но, конечно, информационно–методическая история, научно–методическая… это история, непосредственно связанная с ЦИК. Здесь если бы продолжилось то сотрудничество, которое сейчас есть, это было бы абсолютно правильно», – отметил Кирьянов.

В ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию воспользоваться электронным дистанционным голосованием могли жители Москвы и Нижегородской области.

Напомним, в Госдуме и Центризбиркоме допускают возможность использования дистанционного электронного голосования в единый день голосования уже в этом сентябре.



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