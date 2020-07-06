 

Недорогой смартфон OnePlus Nord частично рассекретили

06.07.2020, 14:06, Новости дня

Пользователям стали доступны данные о новом смартфоне OnePlus Nord, который пока неанонсирован производителем.

Вместе с тем указано, что девайс не сможет поступить на американский рынок, тогда как его старт продаж состоится первоначально в Индии и европейских странах. Также пока остается открытым вопрос о том, будет ли устройство OnePlus Nord поставляться на рынок Китая. Пока в компании не называют аргументы, по которым исключили продажи модели на рынке США.

Однако есть предположения, что устройство не входит в сегмент более дорогих девайсов, которые наиболее востребованы у местных клиентов. Продажи смартфонов среднего сегмента в США составили в первом квартале 2020 года около 10% от общего числа сделок.



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