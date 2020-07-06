Назван эффективный напиток для диабетиков

06.07.2020, 14:06, Новости дня

По мнению ученых, избежать осложнений диабета второго типа, в случае увеличения сахара в крови и невозможности контроля уровня инсулина, поможет ромашковый чай.

Признаки диабета второго типа проявляются в тот момент, когда зафиксировано повышение уровня глюкозы в крови, которое спровоцировано плохой выработкой инсулина поджелудочной железой. При таком состоянии наблюдается ухудшение работы кровеносных сосудов и сердца. Также переизбыток данного вещества отрицательно сказывается на организме: он дестабилизирует функционирование сердечной мышцы. Для остановки этих процессов необходима нормализация уровня глюкозы с помощью здорового образа жизни.

Во время нового исследования обнаружилось, что эффективным и простым способом достижения этого является употребление ромашкового чая. Три чашки чая в день помогают улучшить контроль уровня сахара в крови у тех, кто страдает диабетом второго типа.