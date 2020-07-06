Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант поужинали с актерами “Матрицы-4” в Берлине

06.07.2020, 14:03, Разное

В феврале Киану Ривз вновь предстал на площадке в роли Нео – начались съемки “Матрицы-4” режиссера Ланы Вачовски. Об этом стало известно после того как прохожие засняли актера за работой в центре Сан-Франциско. Но COVID-19 внес в процесс свои коррективы, и камеры пришлось отложить, а актерам – отправиться на самоизоляцию. Команда взялась за дело спустя несколько месяцев, отправившись на съемки в Берлин. Именно здесь на днях был замечен Ривз, и не один, а со своей возлюбленной – Александрой Грант.

Киану и Александра посетили частные апартаменты в районе Кройцберг, где, по сообщению СМИ, прошел приватный ужин для актеров “Матрицы-4”. Она выбрала для мероприятия черный комбинезон с шелковым прозрачным верхом, а он – серый (традиционно чуть небрежный) костюм. Помимо пары, папарацци сумели сфотографировать Нила Патрика Харриса, который играет в проекте “одну из ключевых ролей”, но пока секретную, а также Кэрри-Энн Мосс, которая исполняла роль Тринити в трех предыдущих фильмах франшизы.

Киану Ривз в Берлине Киану Ривз с возлюбленной Александрой ГрантНапомним, 55-летний Киану и 46-летняя Александра встречаются уже несколько лет. Они познакомились в 2009 году: актер собирался выпустить книгу и искал иллюстратора – знакомые порекомендовали ему художницу Александру Грант. В 2011-м они выпустили книгу “Ода счастью”, а в 2017-м вместе с дизайнером Джессикой Фляйшманн основали издательство X Artists’ Books. Совместный бизнес сблизил Ривза и Александру, и их отношения перешли на новый уровень. Впервые как пара они появились на публике в ноябре прошлого года.

Александра родилась в штате Огайо в профессорской семье. В детстве она жила в разных городах и странах: Мехико, Париж, Вашингтон… Уже в 11 лет она заявила родителям, что хочет стать художником – по ее мнению, эта профессия подходила ей больше всего. Грант ни разу не была замужем, но 7 раз исполняла роль подружки невесты.

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