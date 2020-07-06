Скандалы: Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

06.07.2020, 13:54, Разное

Власти республики готовы содействовать странам, которые ведут расследования против экс-банкиров

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис. «Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций (паспорт в обмен на инвестиции. — РБК). Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — сообщил Какурис в ответ на запрос РБК. Он пояснил, что такая информация содержится в письме министра финансов Кипра Константиноса Петридиса депутату бундестага Петеру Байеру, заинтересовавшемуся деятельностью братьев Ананьевых из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков ПСБ.

Кипр готов содействовать странам, которые ведут расследования преступлений, совершенных в их юрисдикциях, или же совершенных лицами, находящимися на Кипре, с помощью ответов на официальные запросы и юридической помощи, указал представитель кипрского Минфина.

Впервые о том, что власти Кипра решили лишить «золотых паспортов» 26 иностранцев, еще в ноябре 2019 года сообщил занимавший тогда пост главы МВД Кипра Константинос Петридис. Местное издание Cyprus Times уточняло, что в списке есть девять россиян. «Открытые Медиа» писали, что один из них — Дмитрий Ананьев, но адвокат банкира это опровергал.

О том, что Алексей Ананьев также является гражданином Кипра, ранее не сообщалось. РБК направил уточняющий вопрос Какурису. Адвокат Дмитрия Ананьева в России Сергей Ковалев не стал отвечать на вопросы о гражданстве экс-владельцев ПСБ и возможном расследовании.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были владельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центральный банк забрал его на санацию. Регулятор требовал от банка доначислить значительные резервы — в объеме 100 млрд руб. Вскоре после санации ПСБ братья уехали из России, позднее ЦБ предъявил к ним иск на 282 млрд руб., а в 2019 году Следственный комитет возбудил против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд руб. и $575 млн. Сейчас Ананьевы заочно арестованы. Дмитрий Ананьев в интервью The Guardian в феврале 2020 года заявил, что его «представили преступником», а настоящей целью санации Промсвязьбанка было желание ЦБ сделать на его базе банк для поддержки военной промышленности.

По мнению партнера компании Paragon Advice Group Александра Захарова, братья Ананьевы в вопросе о пересмотре решений о выдаче «золотых паспортов» попытаются перевести все в область политического преследования. Однако, как отметил эксперт в комментарии РБК, «в любом случае получать иностранный паспорт на деньги, к которым могут появиться вопросы, не лучшая идея». «В этот понедельник законопроект о новых правилах предоставления и отзыва гражданства поступает в парламент Кипра. Срок давности по нарушениям, которые могут привести к отзыву гражданства, по новому закону составит десять лет», — отметил он.

Американские лоббисты бывших вкладчиков ПСБ

Попытки расследовать сделки братьев Ананьевых за рубежом предпринимают и бывшие VIP-вкладчики Промсвязьбанка. В 2017 году, до санации ПСБ, они конвертировали вклады в кредитные ноты Peters International (Cayman) Limited. Как считают вкладчики, они вложились в ноты в результате мисселинга (навязывания), так как сотрудники банка объясняли, что инвестиции гарантированы лично Ананьевыми. Дело на $40 млн в Высоком суде Лондона вкладчики, впрочем, проиграли, и суд обязал их оплатить судебные расходы Ананьевым в размере около $2,7 млн. Теперь они пытаются вернуть деньги через нанятую в США в качестве лоббиста фирму бывшего окружного прокурора Бада Камминса Law Office of Bud Cummins.

Юрфирма начала собственное расследование, писали «Ведомости». Но сейчас оно приостановлено, сказал РБК Камминс: по его словам, юристы искали след движения денежных средств Ананьевых и изучали сеть компаний, которые контролируются ими по всему миру. «Через несколько месяцев после начала расследования мы поняли, что следующий логичный шаг будет довольно дорогим и может повторить то, что делают правоохранители в США и за рубежом. Наши клиенты уже финансово пострадали от Ананьевых, <…> поэтому мы решили притормозить и сменили фокус на взаимодействие с международными правоохранителями, чтобы поделиться с ними уже собранной информацией», — сказал бывший прокурор.

В частности, Камминс написал замглавы Минфина США Сигал Манделькер о кейсе бывших вкладчиков ПСБ и попросил ее провести расследование. Кроме того, юристы американской компании PV Group, представляющие интересы VIP-вкладчиков, ввели в курс дела и депутата бундестага Петера Байера, который также является координатором трансатлантического взаимодействия при правительстве ФРГ. Байер сказал РБК, что считает необходимым «повышать осведомленность среди союзников о таких кейсах». «Некоторые личности вместо того, чтобы играть по правилам, используют слабые места мировой финансовой системы к своей выгоде. Я уверен, что компетентные национальные органы власти предпримут необходимые шаги», — заметил он.

По данным германского депутата, в настоящее время «финансовые разведки нескольких стран изучают сделки братьев». Он не стал называть конкретные страны, где может проводиться расследование, но сказал, что «в некоторых юрисдикциях роль бывшего менеджмента банка [ПСБ] и независимых директоров, которые управляли компаниями-пустышками, окажется под предметом изучения и форензика (процедур по выявлению корпоративного мошенничества. — РБК) на предмет законности». Байер, в частности, написал письмо главе МВД Великобритании Прити Пател, но не стал раскрывать полученный ответ. Пресс-служба ведомства перенаправила запрос РБК в Национальное агентство по борьбе с преступностью, но его представитель сообщил, что не может «подтверждать или отрицать проведение расследований».

Бывшие вкладчики ПСБ провели один удачный процесс: PV Group (созданная ими компания в США) выиграла процесс в окружном суде Нью-Йорка о предоставлении информации о транзакциях, которые могли быть связаны с кредитными нотами, выпущенными компанией Ананьевых. Суд выдал соответствующие повестки банкам JP Morgan Chase Bank, Bank of New York Mellon и Citibank. В американском законодательстве есть механизм, который позволяет обращаться в суд для получения доказательств от ответчиков. Президент PV Влад Лендер сказал РБК, что «из-за соглашений о конфиденциальности и приказов суда PV не может раскрывать информацию, полученную в процессе».

Павел Казарновский