В мире: Спецслужбы США провели против РФ циничную операцию

06.07.2020, 13:53, Новости дня

Американские разведслужбы продолжают крайне противоречиво отзываться об очередном скандале, затрагивающем Россию – обвинений в «сговоре» Москвы с талибами. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что информационный вброс очень похож на ряд других подобных операций, которые уже предпринимались против России. Как и кем готовилась эта провокация?

Разведка США сообщила о расследовании утечки секретов на фоне скандала вокруг обвинений РФ в «сговоре» с талибами. «Мы пока что расследуем предполагаемую развединформацию, о которой недавно упоминали в своих репортажах СМИ. Мы проинформируем президента и лидеров конгресса в подходящее время», – говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки США.

При этом в заявлении вообще не упоминается, о какой информации идет речь. «Выборочная утечка любой секретной информации нарушает жизненно важную работу ведомств по сбору информации, оценке и борьбе с угрозами, а также создает риск для наших сил. Проще говоря, это преступление», – говорится в заявлении.

«К сожалению, раскрытие информации без разрешения ставит под удар нашу возможность когда бы то ни было узнать все подробности относительно данных предположений», – заявили в разведке, вновь не уточнив, о чем идет речь.

Ранее сам президент Трамп и американская разведка заявляли, что сочли информацию о якобы «сговоре» РФ с талибами недостоверной. «Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому (они – ВЗГЛЯД) не сообщили об этом мне и (вице-президенту – ВЗГЛЯД) Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете», – написал американский лидер в Twitter.

Фальшивка на фальшивке

Американскую разведку, которая сочла информацию о том, что «ГРУ платит талибам за убийство американских солдат», недостоверной, можно понять. Весь этот набор слов настолько бессмысленен, что и его и перепроверять было наверняка неприятно, хотя пришлось. Между тем, налицо классическая схема информационно-политической операции, которая, видимо, заняла несколько лет. И это уже не первый похожий случай.

Первоисточник скандала – публикация в Нью-Йорк Таймс (NYT) – была приурочена к заседанию Конгресса по ситуации в Афганистане. Эта информационная бомба уже взорвалась, обезвреживать ее поздно, свою роль она уже сыграла. Но детали там очень важны.

Американские спецслужбы в принципе не отрицают, что сама по себе такая информация якобы была. Но путем оперативных мероприятий выяснилось, что она недостоверна. Теперь основной вопрос для американцев – кто слил в прессу. Попутно с перепроверкой фальшивки американцы накрыли на севере Афганистана, в городе Кундуз и в Кабуле сеть так называемой хавалы, то есть исторически сложившейся системы «перевода» денег внутри некоторых мусульманских общин из одной страны в другую.

Хавала построена по «схеме тамплиеров»: человек вносит агенту хавалы нужную сумму наличными, скажем, в Лондоне, путешествует без денег, а в точке назначения, скажем, в Кабуле, у другого агента хавалы получает свои деньги обратно. Физически границы стран пачки наличных не пересекают. Исчезают риски при перевозе денег, кроме того, отсутствует какая-либо электронная цепочка и вообще взаимоотношения с банками. Также иногда совершаются и обычные платежи. Хавалой в Афганистане, Пакистане, Бангладеш и Иране пользуются не только в криминальных целях, это распространенная форма перевода денег даже для беднейших слоев, у которых нет допуска к банковской системе.

В материале NYT нет никаких доказательств и ни одного источника информации с именем и фамилией. Тем не менее, ключевой фигурой в этой истории называют некоего Рахматуллу Азизи, жителя города Кундуз, предположительно узбека по национальности, бывшего мелкого наркоторговца, а затем счастливым образом получившего от американцев строительный подряд на постройку двух дорог в Кундузе. NYT продолжает навязчиво настаивать (публикации продолжаются), что именно Рахмат Азизи был «главным посредником» между ГРУ и талибами. Называется все тот же номер воинской части, который ранее привязывали ко всем событиям на планете – 29155 – от Скрипалей до хакерских атак. Других номеров российских воинских частей у NYT для нас нет. Хотя и не надо. Публикация сама по себе была рассчитана исключительно для внутриамериканского потребления в рамках непримиримой войны «лучшей и самой свободной журналистики на свете» против президента Трампа.

Рахмат Азизи таинственно исчез, растворился в ночи, «забыв» в одном из своих домой в Кабуле полмиллиона долларов наличными. Как в том анекдоте: так торопился, что мелочь оставил. Теперь с него не спросить. В других случаях NYT ссылается на допросы пленных талибов, которые все что угодно могут рассказать, чтобы их в бочку с водой не засовывали. Также голословно утверждается, что Азизи сбежал в Россию. Почему не в Узбекистан?

С таким же успехом и с таким же точно набором «доказательств» можно предположить, что он находится на даче одного из трех авторов сенсационной статьи в NYT. Например, у Майкла Швиртца. Нам он наиболее симпатичен, в первую очередь, из-за его работы в московском бюро газеты с 2006 по 2010 года, где Швиртц отвечал за страны постсоветского пространства и очень изобретательно описывал войну в Южной Осетии. Еще он лауреат Пулитцеровской премии 2020 года, и у него какие-то сложные отношения с КГБ Белоруссии. Была какая-то темная история с героическим подпольным пребыванием на «конспиративной квартире» в Минске у часового завода с последующим его арестом с зуботычинами. Но тогда он был молод и еще не замужем, а его нынешний супруг Виктор (my husband, так сказал Швиртц в речи на получении премии) видимо, очень переживал.

В какой-то момент NYT стала утверждать, что помимо наличных был и некий электронный след, идущий от «одного из счетов, контролируемых ГРУ», но опять же ничего не предъявила в виде доказательств. А АНБ, которое за все такие транзакции и отвечает, просто сказало, что это бред собачий. Ничего не было.

Примечательна и называемая «цена» – 100 тысяч долларов за американского солдата. Ну, во-первых, оно столько не стоит. На Ближнем Востоке для заказного убийства это слишком много, а для большой подставы – слишком мало. К тому же талибы 17 лет убивают американцев совершенно бесплатно. Это высокомотивированные люди. Но у читателей NYT должно запечатлеться, что именно сто тысяч стоит жизнь американского солдата.

Самое главное – синхронизация

Теперь разберем, как это работает. У схемы операции есть три стадии. Организационно-вербовочная, оперативная и информационная.

Берется года два назад некий мелкий торговец опием-сырцом. Никто, нищий узбек. Он неожиданно получает два дорогих и легальных американских строительных подряда, после чего строит себе три дома, обвешивается, как любой восточный человек, золотом и начинает передвигаться только в обществе телохранителей. Он периодически куда-то пропадает и говорит, что ездит в Россию. Для кундузских узбеков все, что севернее «речки» – это Россия. Может, он в Ташкент ездил? Два года длится этот цирк, затем кто-то сливает в NYT, что за всем этим стоит ГРУ, информационная бомба разрывается, Азизи исчезает, «забыв» полмиллиона долларов наличными, и аккурат к слушаниям в Конгрессе появляется статья в NYT. И теперь все выясняют, кто куда что слил.

Это вообще общая схема проведена таких информационно-политических операций. Самое главное здесь – синхронизация во времени. Информационная бомба должна взорваться в строго определенный момент, обрастя к этому моменту определенным бэкграундом. При этом бездоказательные «детали» можно выбрасывать порциями, подогревая интерес к быстро протухающей новости.

В реальности Рахматулла Азизи существовал, с этим не поспоришь. Он исчез, это тоже факт. У него нашли крупную сумму наличными. Кстати, если готовить такую операцию грамотно и долго, то вывезти из РФ меченные деньги или купюры с отслеженными номерами тоже большой сложности не представляет. В конце концов, есть хавала. Арестовали-то в итоге агентов хавалы, а не боевиков-талибов.

На что это похоже?

Помните, был такой Родченко. Специалист по допингу. Берется за несколько лет до операции этот самый Родченко – опасный буйный психопат и наркоман, работающий в лаборатории в США и постоянно таскающий с собой через границу какую-то нехорошую дурь, прямо как Рахматтула Азизи, возивший в Иран опий на тачке. Вербуется. Затем сами же американцы (не госорганы, а спортивная медицина) начинают рекомендовать его Москве: возьмите его на работу в Олимпийский комитет, это ведь самый крутой в мире специалист. Его берут. Он там куралесит с допингом, пробами и электронным дневником, затем вполне легально возвращается в США. А в очень нужный момент информационная бомба взрывается. До сих пор все отмываются.

Еще одна странная деталь. Сами же американские эксперты обратили внимание на то, что в бумагах, которые выдаются за «документы разведки из Афганистана» слишком много англицизмов. То есть, слов, употребляемых в Великобритании в королевском английском, а не в американском диалекте. Пресловутое commando, например. Так называют группы специального назначения только в Великобритании и в Южной Африке. Возникло подозрение, что часть этой операции проводилась, как обычно, с использованием ресурсов Лондона. Чтоб было на кого свалить потом. Возникает еще один вопрос: а как там со Скрипалями дела? Может следует и на эту историю посмотреть с другого ракурса?

Зачем все это было

Другой вопрос, кто это все организовывал. То, что у Трампа не сложились отношения с разведкой – широко известный факт. Также понятно, что и в ЦРУ и РУМО достаточно людей специфических политических взглядов, которым может не нравиться консервативная повестка дня Трампа с регулярными предложениями уйти отовсюду и больше в дела других стран не вмешиваться. Есть даже обоснованные предположения, что американское разведывательное сообщество частично расколото по политической линии, чего с ним не было уже очень давно, если вообще никогда.

Кроме того, дело может быть даже не в политических взглядах, а в опасении потерять интересную работу и, как следствие, положение в обществе, да и вообще смысл жизни. Опыт 1990-х годов, когда англичане и американцы потеряли «главного противника» – СССР, который на войну не явился, больно памятен до сих пор. Уважаемые люди, войны плаща и кинжала в одночасье потеряли свой статус героев невидимого фронта и ушли на пенсию выращивать курей (это реальная история, один из руководителей МИ6, не будем называть фамилию, реально куриц выращивал после 1991 года на своей ферме). Для англосаксонских разведывательных систем это была очень серьезная психологическая травма. И многие не хотели бы повторения этих событий из-за отказа Трампа и консервативного большинства от проведения активных операций за тридевять земель. А угроза потери смысла всей жизни и «куриная перспектива» – очень серьезная мотивация для того, чтобы замыслить недоброе.

В такой обстановке можно представить, что люди вполне сознательно заготовили несколько таких провокаций по одной и той же проверенной схеме с активизацией информационной бомбы «под дату».

Китай не аргумент. А вот РФ в контексте политики Трампа вполне может быть интересной мишенью при проведении таких информационно-политических операций для внутреннего использования.

Почти наверняка можно предположить, что фальшивка про «сговор с талибами» не последняя. Просто конкретно эта информационно–политическая операция была сделана как-то уж совсем на коленке, хотя и с использованием серьезных финансовых и человеческих ресурсов. И что там у них еще в рукаве – никто не знает.

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