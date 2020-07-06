 

В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины

06.07.2020, 13:53, Новости дня

Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против РФ безответственны, провокационны и оторваны от жизни, сообщил российский информированный источник.

«Абсолютно безответственные, провокационные и оторванные от жизни заявления», – передает РИА «Новости» слова источника в ответ на просьбу прокомментировать заявление Неижпапы.

Ранее командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – сообщил Неижпапа.

По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины. 

Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил способность ВМС Украины воевать с Россией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / В Чехии заявили о желающих поссорить Москву и Прагу

28.06 / Маас заявил, что Евросоюз может снова закрыть границы в случае вспышки коронавируса

17.06 / Власти Бурятии создадут 300 образовательных «Точек роста» в рамках нацпроекта

22.05 / Мы делили апельсин: случай на Урале открыл слабую сторону указа о “детских” пособиях

13.05 / Жириновский заявил о причастности Украины к появлению фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

20.06 / В «Опоре России» рассказали о влиянии поправок к Конституции на уровень медицины

23.05 / Минобороны Ирана назвало виновника крушения самолета МАУ

13.05 / Названа причина высокой смертности от коронавируса

19.06 / Times – Джонсона раскритиковали за «тщеславное» решение раскрасить служебный самолёт в цвета национального флага

26.04 / В России зафиксировано почти 75 тысяч случаев заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска