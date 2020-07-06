 

Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна

06.07.2020, 13:48, Новости дня

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халиф поздравил президента РФ Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. Затронута проблематика политического урегулирования сирийского кризиса, в том числе с учетом итогов недавно состоявшейся видеоконференции глав государств-гарантов Астанинского процесса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

Ранее Путин во время телефонного разговора поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием.



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