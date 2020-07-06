“Двигалась в машине, которая не двигалась”: в Хакасии учительницу задержали пьяной за рулем

06.07.2020, 13:45, Новости дня

Учительницу начальных классов из хакасского Саяногорска поймали пьяной за рулем. Впрочем, сама 45-летняя женщину свою вину отрицала и упирала на то, что это стражи порядка "беспредел делают". Экспрессивный монолог преподавателя сняла камера регистратора.

Нетрезвую владелицу ВАЗ-2107 остановили около полуночи во дворе дома №11 Заводского микрорайона — в этот момент она всячески пыталась развернуться.

"Вы беспредел просто делаете. Я даже ничего не сделала, что вы мне не даете к адвокату обратиться. Приколы! Вы нарушили правило, мое правило нарушили! Потому что я ничего не сделала. Я двигалась в машине, которая не двигалась", — настаивала подозреваемая.

Пройти освидетельствование на месте она отказалась. Более того, принялась оскорблять инспекторов, утверждая, что учит таких же дебилов, как правоохранители.

В итоге машину забрали на штрафстоянку, а учительницу ждет лишение прав и крупный штраф.