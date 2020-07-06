95-я бригада ВСУ сообщила о самоубийстве своего военнослужащего

06.07.2020, 13:45, Новости дня

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины 6 июля на странице в Facebook сообщила о самоубийстве своего военнослужащего.

Отмечается, что об отсутствии военного срочной службы 2001 года рождения стало известно 5 июля во время вечерней проверки.

“В результате поиска на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни. По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за нераздельной любви. Продолжаются следственные действия”, – говорится в сообщении.