 

Экс-глава “Укроборонпрома” Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ – Данилов

06.07.2020, 13:45, Новости дня

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что концерн “Укроборонпром” не может существовать в таком виде, как по состоянию на сегодняшний день. Об этом в интервью изданию “Украинская правда” заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Что такое “Укроборонпром”? Откуда он взялся? Это та компания, которая в свое время была создана Российской Федерацией для полного контроля над оборонно-промышленным комплексом Украины. Господин [Дмитрий] Саламатин (гендиректор “Укроборонпрома” и министр обороны при беглом президенте Викторе Януковиче. – “ГОРДОН”), по той информации, которую мы имеем, – непосредственный сотрудник спецслужбы Российской Федерации. Когда он возглавил эту организацию, все и началось”, – подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что концерн на сегодняшний день не является главным в оборонно-промышленном комплексе страны.

“Много появилось частных компаний, которые занимаются этими вопросами, которым монопольно “Укроборонпром” указывал на цены. Мы считаем, что в том виде, в котором есть, этот монстр существовать не может.

Саламатин возглавлял “Укоборонпром” с 2012-го по 2014 год. Министром обороны был с февраля по декабрь 2012 года.

Госбюро расследований в июне 2020 года сообщило о подозрении Саламатину. Ему инкриминируют целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах.

Кроме того, в отношении него расследуется дело о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Экс-чиновник живет в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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