 

Сколько россияне хотели бы зарабатывать после эпидемии коронавируса

06.07.2020, 13:37, Разное

Стало известно, сколько хотели бы получать россияне в месяц
после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия всех ограничений.
Сервис “Работа.ру” провел исследование, где средним показателем по стране стала
цифра 74 тысячи рублей.

Женщины, в среднем, оценивают свой труд примерно в 61 тысячу
рублей в месяц, а мужчины претендуют на зарплату 86 тысяч.

Стоит отметить, что в январе 2020 года до коронавируса мужчины стремились получать 103 тысячи
рублей, женщины оценивали свой труд на
80 тысяч рублей, сообщает НСН.



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