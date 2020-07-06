Сколько россияне хотели бы зарабатывать после эпидемии коронавируса

06.07.2020, 13:37, Разное

Стало известно, сколько хотели бы получать россияне в месяц

после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия всех ограничений.

Сервис “Работа.ру” провел исследование, где средним показателем по стране стала

цифра 74 тысячи рублей.

Женщины, в среднем, оценивают свой труд примерно в 61 тысячу

рублей в месяц, а мужчины претендуют на зарплату 86 тысяч.

Стоит отметить, что в январе 2020 года до коронавируса мужчины стремились получать 103 тысячи

рублей, женщины оценивали свой труд на

80 тысяч рублей, сообщает НСН.