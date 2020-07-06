 

ВОЗ прекратила испытания «лекарства Трампа» и препаратов от ВИЧ для лечения COVID-19

06.07.2020, 13:36, Разное


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Как сообщает ВОЗ, решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета «Тестов солидарности» – программы для обмена данными о лечении COVID-19 между странами, которая была запущена в середине марта. В рамках масштабного исследования был проведен сравнительный анализ смертности тысяч пациентов с COVID-19, которые получали эти препараты. Предварительные данные исследований показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир вызывают незначительное снижение смертности госпитализированных пациентов, либо вообще не влияют на выживаемость.

В заявлении организации уточняется, что решение о прекращении испытания препаратов касается только госпитализированных пациентов и не влияет на оценку других возможных исследований об эффективности гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира в качестве профилактики COVID-19.

Отметим, что российский Минздрав пока не исключил применение гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира при лечении COVID-19. Препараты вошли в седьмую версию методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 3 июня. Противомалярийный препарат также упоминается в гайдлайне «Практический опыт ведения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационаре», который в начале июня опубликовали ведущие российские врачи под руководством главного пульмонолога военного госпиталя имени Н.Н.Бурденко, профессора Андрея Зайцева. При этом назначение комбинации лопинавир/ритонавир в качестве лечения наши медики считают нецелесообразным из-за большого количества побочных эффектов.

«Возможность их назначения может быть рассмотрена в крайне тяжелых случаях при неэффективности иных средств лечения, включая противовоспалительную терапию тоцилизумабом и ГКС», – пишут врачи.



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