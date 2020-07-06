 

Губерниев прокомментировал отказ Квята встать на колено ради борьбы с расизмом

06.07.2020, 13:30, Новости дня

Если человек хочет показать скорбь или солидарность, то он может выразить ее как хочет, поэтому в том, что гонщик «Формулы 1» Даниил Квят не встал на колени в ходе антирасистской акции, нет ничего предосудительного, сообщил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Российский гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят и пятеро других пилотов отказались преклонить колено в ходе акции по поддержке движения Black Lives Matter перед началом Гран-при Австрии. Депутат Госдумы Николай Валуев предположил, что житель России попросту не хотел заниматься политическим популизмом.

«Они же вышли все в футболках антирасистских. А вставать или нет на колени – личное дело каждого, как мне кажется. Я даже не вижу здесь предмета разговора. Если человек хочет показать скорбь, он может выразить ее как хочет. Поэтому я здесь ничего предосудительного не вижу», – говорит Губерниев.

Комментатор отмечает, что солидарность также можно выражать по-разному: один человек выполняет все ритуалы, но ничего не чувствует, другой – наоборот.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что поведение гонщиков, вставших на колено, является началом экспансии новых псевдоценностей.



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