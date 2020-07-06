 

Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных хэтчбеков, идеальных для поездок по РФ

06.07.2020, 13:30, Разное

Эксперты составили ТОП-5 бюджетных хэтчбеков, которые идеально подойдут автолюбителям для поездок по РФ. По их словам, надежными могут быть не только новые машины, а и те, которые были в эксплуатации от трех до пяти лет.
Данные модели не только недорогие, но и будут иметь необходимый запас прочности. Зачастую россияне отдают в таком случае предпочтение хэтчбекам как основному виду транспорта. Для тех автолюбителей, которые не гонятся за дизайном, может подойти модель Renault Sandero. Это достаточно бюджетный вариант, который, к тому же, не затратный в плане обслуживания. На роль городского авто отлично может подойти Kia Rio. Этот хэтчбек характеризуется низкой ценой обслуживания и «непрожорливым» мотором. Минусом этой машины эксперты считают статус «таксомобиля», который достался ей от предыдущей версии, выполненной в кузове седан.

Третья строчка в рейтинге досталась хэтчбеку Fiat 500, который производитель позиционирует как недорогое авто для творческих людей. Недостаток этой модели, по мнению экспертов, это место расположения КПП. Предпоследнее место в ТОП-5 у Ford Fiesta, отличающегося современным внешним видом. Однако специалисты издания iReactor считают, что стоимость деталей для этого авто завышена.

Замыкает рейтинг экспертов хэтчбек Lada Kalina, который достаточно бюджетный и имеет низкие цены на расходники. Однако есть у данного автомобиля такие недостатки как частые поломки и коррозия.



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