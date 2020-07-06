Песков назвал глупостью слова командующего ВМС Украины о подготовке к боям с Россией

06.07.2020, 13:16, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.

«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», – сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли военное руководство РФ планы вторжения на территорию Украины для обеспечения водой Крыма.

Комментируя тот факт, что высказывания о возможном вторжении звучали от эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Песков отметил, что Чеснаков больше не является сотрудником администрации президента, передает РИА «Новости».

«Сейчас он таковым не является, является скорее очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем», – добавил Песков.

Ранее командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – сообщил Неижпапа.

Он также заявил, что отказ Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием авианосных соединений у России.