Кремль не стал оценивать приговор журналистке Прокопьевой

06.07.2020, 13:16, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают некорректным оценивать приговор суда по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

«Поскольку ваш вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, которое сегодня было вынесено, я не буду на него отвечать. Это было бы некорректно, потому что, вы знаете, мы никогда не комментируем судебные решения. И не будем это делать впредь», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, что, по мнению Кремля, стоит делать в такой ситуации журналистам.

Журналисты спросили Пескова, можно ли считать, что президент РФ видит ситуацию так же, как прокуратура, запросившая для Прокопьевой 6 лет заключения.

«Нет, почему? Прокуратура, она руководствуется не распоряжениями президента, а законом. Это надзорный орган. И в данном случае это абсолютно самостоятельная позиция прокуратуры», – ответил он.

Песков отметил, что, поскольку сама по себе ситуация ассоциирована с темой террористической угрозы, борьбы с терроризмом, пропагандой и оправданием терроризма, есть определенные правовые нюансы, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом.

«Нет, абсолютно не значит… Здесь вопрос соблюдения или несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом», – добавил Песков, отвечая на вопрос, должна ли ситуация расцениваться как сигнал, что журналистам не стоит разбираться, почему совершаются теракты.

Песков добавил, что оснований не доверять судебной системе в Кремле не видят. «Российская судебная система также находится в процессе совершенствования, развития… Я бы не делал все-таки выводы о недоверии общества к судебной системе. Не вижу никаких для этого оснований», – сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться. «У нас общество, государство, все его институты находятся в постоянном состоянии развития и совершенствования», – добавил он.

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле считают, что приговор Прокопьевой не означает запрета на расследование журналистами дел о терроризме: здесь вопрос о соблюдении законов.

Напомним, ранее в понедельник Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма.