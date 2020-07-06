Названы самые популярные смартфоны в России

06.07.2020, 12:53, Разное

Эксперты сферы мобильных технологий составили рейтинг самых популярных смартфонов в РФ за первое полугодие текущего года. Лидером стал аппарат от китайских производителей, тогда как устройства от Apple заняли только третью строку в списке.

Самым покупаемым стал аппарат от Xiaomi, Redmi Note 8 Pro с 6 и 64 гигабайтными модулями оперативной и основной памяти соответственно, в среднем стоящий около 16 тысяч рублей. В целом продукция этого производителя занимает немногим меньше 29% переходов пользователей по ссылкам. Ближайшие конкуренты Samsung и Apple с 20 и 19% получили серебро и бронзу ТОПа.

Относительно моделей, то наибольшим спросом пользуются у россиян iPhone 11 с объемами флэш-карты в 64 и 128 гигабайта и iPhone Xr 64 Гб. Также попали в перечень лучших Redmi Note 8 и 8T от Xiaomi с 4 и64 гигабайтами, Samsung Galaxy A51, A10 и A50 с 64-гигабайтным накопителем.

Основные характеристики, которые хотят видеть в своих смартфонах жители России, это встроенный функционал, объемная батарея и достаточно большая ёмкость памяти. Также волнует соотечественников разрешение дисплея и наличие NFC, запросы на который растетс каждым днем. Чаще всего выбирается 64-гигабайтный чип памяти, аккумулятор от 3,5 до 4,5 тысячи мАч, и экран с разрешением 2340×1080 точек.