В Израиле оценили сообщения о нападении на ядерный объект в Иране

06.07.2020, 12:53, Новости дня

«Если это работа израильских спецслужб, то она сделана чисто. Думаю, и РФ не сильно огорчилась, ведь никому не хочется иметь под боком режим радикальных аятолл, вооруженных ядерной бомбой», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Алекс Векслер, комментируя сообщения СМИ о взрыве на ядерном объекте в иранском Натанзе.

«За последнюю неделю был зафиксирован целый ряд чрезвычайных происшествий, взрывов и пожаров на военных объектах Ирана. Понятно, что сейчас страна ослаблена санкциями США и пандемией коронавируса, но пять ЧП за неделю – это странное совпадение. Причем инцидент в Натанзе стал самым серьезным из них», – рассказал бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.

Собеседник отметил, что центрифуги по обогащению урана в Натанзе находятся под землей, но вся наземная инфраструктура была разрушена и сожжена. «Источники, в том числе и в самом Иране, отмечают, что это отбросило ядерную программу страны минимум на год назад», – добавил эксперт.

«Пока достоверно неизвестно, кто это сделал. Но Израиль, безусловно, в этом наиболее заинтересован. Появление у Тегерана ядерного оружия ставит под сомнение существование Государства Израиль, потому Тель-Авив сделает все для того, чтобы этого не допустить», – подчеркнул Векслер.

Политолог также добавил, что в настоящее время Израиль вывел на орбиту новый разведывательный спутник «Офек-16», который позволит более пристально следить за действиями Ирана как в области обогащения урана, так и в области транспортировки оружия в Сирию и Ливан. «Первые высокоточные снимки, полученные со спутника, касались как раз объекта в Натанзе», – подчеркнул эксперт.

«При этом ни у кого нет доказательств причастности к этому израильских спецслужб. Если это была наша работа, то она сделана чисто. Думаю, и РФ не сильно огорчилась, ведь никому не хочется иметь под боком режим радикальных аятолл, вооруженных ядерной бомбой», – заключил Алекс Векслер.

Как сообщила газета New York Times со ссылкой на источник в разведке одной из стран Ближнего Востока, Израиль привел в действие взрывное устройство на ядерном объекте в иранском Натанзе.

О происшествии стало известно в минувший четверг, когда Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о ЧП на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было, но на объекте возник пожар. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран планировал начать в Натанзе производство современных центрифуг.

New York Times отмечает, что не может проверить и подтвердить информацию о причастности Израиля к разрушению ядерного объекта. При этом издание допускает, что происшествие могло быть и результатом промышленной аварии.

Напомним, 1 июля США допустили применение силы для исключения получения Ираном ядерного оружия.