Американский офицер назвала домогательства ценой поступления в армию

06.07.2020, 12:48, Новости дня

Офицер ВВС США Бетси Шоллер назвала сексуальные домогательства ценой приема в армию, сообщили СМИ.

Как информирует Daily Mail, комментарий Шоллер оставила под публикацией в Facebook о смерти 20-летней рядовой Ванессы Гиллен, которая заявляла о харассменте со стороны начальства.

После критики в свой адрес Шоллер удалила комментарий, однако издание приводит его скриншот.

«Вы, ребята, шутите? Сексуальные домогательства – это цена вступления женщин в хороший мужской клуб. Если будешь плакать, как снежинка, то заплатишь эту цену», – написала подполковник в ответ пользователям, вступившимся за Гиллен.

Комментаторы после этого создали петицию с требованием уволить офицера с работы в Висконсинском университете.

Гиллен пропала в конце апреля, ее останки обнаружили две недели назад. Солдат, подозреваемый в убийстве девушки, покончил с собой. Родственники служащей сообщали, что незадолго до пропажи Гиллен жаловалась на домогательства.

«Мы понимаем, что она подверглась сексуальным домогательствам со стороны своих начальников как минимум дважды, потому что она говорила об этом своей семье, друзьям и коллегам по работе», – сообщали они. Кроме того, родные убитой призывали закрыть базу Форт-Худ.

Напомним, ранее прокурор Джозеф Морс, занимавшийся делами о сексуальном насилии в армии Соединенных Штатов, был временно отстранен от исполнения обязанностей из-за обвинений в домогательствах.