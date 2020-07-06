Защитник сборной Косово может перейти в московский “Спартак”

06.07.2020, 12:42, Новости дня

Игрок оборонительной линии футбольной сборной Косово и бельгийского "Стандарда" Мергим Войвода может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Правда, у "красно-белых" есть весьма солидные конкуренты: защитником-косоваром интересуются также итальянские "Аталанта" и "Торино".

При этом, как сообщает издание Het Nieuwsblad, представители "Спартака" уже сделали предложение самому футболисту и его клубу. Однако, сам 25-летний игрок, по данным инсайдеров, предпочитает продолжить карьеру в Серии "А". Но здесь в дело может вмешаться вопрос отступных: портал Transfermarkt.Com оценивает Войводу в 2-2,5 млн евро.