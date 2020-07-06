 

Боевики ранили украинского военнослужащего возле Верхнеторецкого – штаб ООС

06.07.2020, 12:40, Новости дня

6 июля возле Верхнеторецкого Донецкой области вследствие разрыва мины боевиков ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские оккупанты обстреляли позиции ООС из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Эвакуационной техникой пострадавшего бойца доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Объединенные силы открыли по противнику ответный огонь.

Сьогодні, 6 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли оборонні…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 6. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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