Дочь Спилберга готовится к свадьбе

06.07.2020, 12:37, Разное

Дочь американского кинорежиссера Стивена Спилберга сообщила о помолвке c актером Дженсом Леграном. В своем инстаграм-аккаунте 23-летняя Дестри разместила фотографию кольца.

“Не могу поверить, я помолвлена! Я так рада, что моим мужем станет лучший друг. Это самый лучший день. Люблю тебя очень сильно”, – обратилась к избраннику девушка.

Дестри родилась в браке режиссера Стивена Спилберга с актрисой Кейт Кепшоу. У нее есть семь братьев и сестер.

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Публикация от Destry Spielberg (@destryallyn) 3 Июл 2020 в 3:17 PDT

Стивен Спилберг считается одним из самых успешных режиссеров в США. Он работал над картинами “Челюсти”, “Парк Юрского периода”, “Список Шиндлера” и другими.