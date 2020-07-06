 

«Талибан» опроверг «сговор» с Россией

06.07.2020, 12:30, Новости дня

Афганское радикальное движение «Талибан» ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре РФ с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил официальный представитель политического офиса «Талибан» в Катаре Сухель Шахин.

«Мы продолжаем собственное расследование по следам появившейся в СМИ информации. Эти обвинения – неправда, они не имеют под собой никаких оснований и запущены разведывательным агентством в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства», – передает РИА «Новости» слова Шахин.

По его словам, правительство в Кабуле хочет сохранить власть в своих руках, поэтому запускает такие слухи, способные создать волну внутри США и отсрочить мирный процесс, который приближает его отстранение от власти.

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Кремле назвали ложью статью о «сговоре».

ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки сочли эти данные информацией «средней надежности». В документе подчеркивается, что эти сведения не могут напрямую подтверждать состоятельность утверждений о приписываемых Москве действиях. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Вести.net: приложения для тренировок дома установили рекорд по скачиваниям

18.05 / В США во время поминальной службы произошла стрельба, ранения получили 13 человек

05.06 / Названы схожие симптомы рака и коронавируса

24.06 / Президент Киргизии прибыл в Москву, но из-за инфекции на Парад Победы не попал

30.04 / Протодиакон Кураев заявил, что «осиротел»

16.04 / Мединский назвал Красную Армию образца 1945 года «лучшей военной машиной в истории»

10.04 / Трамп призвал Конгресс утвердить выделение 250 млрд долларов для помощи малому бизнесу

26.06 / Аваков сообщил, сколько человек погибло в результате наводнений на западе Украины

03.05 / Напавшего на полицейских жителя Подмосковья арестовали

01.07 / Кабмин Украины инициировал штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска