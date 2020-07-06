Известный итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни

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06.07.2020, 12:25, Новости дня

Итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, пишет El País. По имеющейся информации, прославленный музыкант умер от осложнений, возникших из-за полученного недавно перелома.


Reuters

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года, пишет El País. Он умер в том же самом городе, в котором родился, — в Риме. По информации итальянского информагентства ANSA, причиной смерти стали осложнения из-за падения, в результате которого он получил перелом бедренной кости.

Морриконе считается одним из лучших композиторов в истории кинематографа. Он — автор более 500 мелодий для таких фильмов, как «Хороший, плохой, злой», «Неприкасаемые», «Двадцатый век».

Кроме того, он сочинял классическую музыку и занимался аранжировкой песен.

Родился композитор в 1928 году в Риме. Будучи сыном трубача Марио Морриконе, он начал сочинять музыку уже в возрасте шести лет и поступил в Консерваторию Святой Чечилии в 12 лет. Когда был подростком, пережил голод и войну. Закончив консерваторию, он, как пишет издание, «решил покорить мир своей музыкой».

Между тем лишь четыре года назад его саундтрек к фильму впервые удостоился премии «Оскар». Этой лентой оказалась «Омерзительная восьмёрка» Квентина Тарантино. В возрасте 87 лет он вышел на сцену под овации зрителей, поднял статуэтку и поблагодарил за поддержку свою жену Марию, с которой он жил в браке с 1956 года.

До этого его композиции пять раз номинировались на эту престижную американскую награду. А в 2007 году он получил премию «Оскар» за вклад в киноискусство.



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