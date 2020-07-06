Открытие Тадж-Махала отменили из-за COVID-19
06.07.2020, 12:23, Разное
Правительство индийского города Агры отменило открытие Тадж-Махала и других памятников из-за роста числа
заболевших коронавирусом. “Было принято решение в общественных интересах не открывать
памятники Агры”, – заявили местные власти. Доступ к достопримечательностям привлечет туристов и может
стать причиной распространения коронавирусной инфекции.
В период с 26 июня по
15 июля Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение. По
последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в этой стране превысило 697
тысяч, пишет RT.
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