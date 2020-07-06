Открытие Тадж-Махала отменили из-за COVID-19

06.07.2020, 12:23, Разное

Правительство индийского города Агры отменило открытие Тадж-Махала и других памятников из-за роста числа

заболевших коронавирусом. “Было принято решение в общественных интересах не открывать

памятники Агры”, – заявили местные власти. Доступ к достопримечательностям привлечет туристов и может

стать причиной распространения коронавирусной инфекции.

В период с 26 июня по

15 июля Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение. По

последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в этой стране превысило 697

тысяч, пишет RT.