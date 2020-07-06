Убитым в Австрии россиянином оказался выходец из Чечни

06.07.2020, 12:16, Новости дня

Убитый в австрийском городе Герасдорф житель России был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, сообщил представитель прокуратуры города Корнойбург, которая занимается расследованием убийства гражданина России.

«Убитый – лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. Я могу подтвердить, что это выходец из Чечни. То же самое касается обоих задержанных», – передает ТАСС ответ прокурора на просьбу уточнить национальность погибшего и двух задержанных по этому делу лиц.

По его словам, «жертва была участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности. По этой причине он получил австрийское имя Мартин Бек».

Прокурор добавил, что первоначальное имя погибшего не оглашается, потому что его родственники могут находиться под угрозой. Кроме того, убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. «Однако его квартира находилась под наблюдением полиции», – отметил прокурор.

«Мы проверяем, есть ли в этом деле политический мотив. Не секрет, что убитый вел страничку в интернете, блог, где высказывал политическую позицию», – ответил прокурор на просьбу пояснить, рассматривается ли в качестве одной из версий политический мотив в связи с тем, что в расследовании участвует контрразведка.

По его словам, оба задержанных по подозрению в причастности к убийству помещены под арест на 14 дней. «Оба подозреваемых – обвиняемых – находятся в СИЗО. Они отказались давать показания полиции и судье. Они также чеченцы», – сообщили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

Кроме того, стало известно, что второй задержанный изначально прибыл на место преступления вместе с жертвой. Прокурор при этом не смог подтвердить информацию, согласно которой второй мужчина выступал в качестве телохранителя погибшего.

Напомним, инцидент произошел в субботу около 19.30 местного времени (18.30 мск). Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин недалеко от Вены. Российские дипломаты в Австрии начали проверку по этому сообщению.

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер сообщал, что 43-летний житель РФ был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21.30 в районе Линце (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший, также житель России.

Позднее в Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве просившего об убежище россиянина, им, по сообщениям СМИ, оказался выходец из Чечни.