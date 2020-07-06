В Сети опубликовали таинственный Honor на живых фото во всех деталях

06.07.2020, 12:09, Разное

Компания Honor готовится к выпуску на рынок очередного смартфона, подробности о котором пока не раскрываются. Однако в Сети уже опубликованы живые фото таинственного телефона во всех деталях.

Информация об устройстве появилась на сайте регулятора в Китае. Кроме внешнего вида, на ресурсе можно обнаружить и описание технических характеристик нового Honor. Так, в аппарате установлена батарея объемом в 3,9 тысячи мА•ч, при этом предусмотрена и поддержка 40-ваттной зарядки.

Дисплей с диагональю в 6,5 дюйма получил технологию FullHD+, на фото в нем заметен вырез слева вверху для селфи-камеры. Ее разрешение соответствует 16 мегапикселям. Основной квадроблок объективов состоит из датчиков в 64, 8 и пары датчиков по 2 мегапикселя. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой панели, присутствует в аппарате и традиционное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Дополняет оснащение таинственного Honor разъем USB-C и установленная уже «с коробки» операционная система Android 10 поколения.

Размеры смартфона соответствуют 162 миллиметра в высоту, 75 в ширину и 8,58 миллиметра в толщину. Как будет называться новый аппарат от суббренда китайской компании Huawey, пока не ясно, в обнародованной информации он значится под кодовым названием CODY TN95. Исходя из того, что устройство прошло сертификацию и описано регулятором во всех подробностях, его появление на полках магазинов можно ожидать уже в ближайшие месяцы.