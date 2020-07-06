Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

06.07.2020, 12:08, Новости дня

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма.

«Признать виновной Прокопьеву по части 2 статьи 205.2 УК РФ. … Суд вынес решение назначить наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» приговор председателя коллегии судей Андрея Морозова.

Адвокат защиты Виталий Черкасов уже заявил, что будет обжаловать приговор Прокопьевой.

Гособвинитель, выступая в прениях в пятницу, просила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года.

В то же время Союз журналистов РФ выступил в поддержку Прокопьевой и распространил обращение в ее защиту.

Напомним, в эфире «Эха Москвы в Пскове» в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи «Репрессии для государства» в издании «Псковская лента новостей». Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тыс. рублей.

Региональное СК возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.