 

Электрический седан Audi A9 E-tron покажут в 2024 году

06.07.2020, 11:57, Новости дня

Роскошный немецкий электрокар Audi A9 E-tron может официально выйти на рынок уже к 2024 году, когда будут завершены все подготовительные работы.

В свою очередь, новинка осуществляется силами инженеров Artemis, которые отвечают за новые технологии, что применяются в отношении новых немецких машин. Более того, разработчиками взята за основу концептуальная модель Aicon, продемонстрированная публике в рамках автосалона во Франкфурте в 2017 году. Вместе с тем пока производитель не выпускал никакой другой модели с аналогичными параметрами.

Новый вариант Audi A9 E-tron осуществлен в формате универсала, который имеет более привлекательный вид, не свойственный ранее выпущенным автомобилям немецкой марки.



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