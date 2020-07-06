В Китае начались продажи бюджетного аналога Gelandewagen

06.07.2020, 11:57, Новости дня

Модернизированный внедорожник Beijing BJ80 несколько недель доступен по предварительным заказам, но теперь модель поступила к китайским дилерам.

Инженеры предусмотрели под капотом внедорожника усовершенствованный 3-литровый двигатель на 280 л.с. мощности. Также среди новшеств указывается полноприводная система, а также 8-ступенчатая коробка передач. В салоне применили качественную акустическую систему, мультимедийный центр, камеру заднего вида и ряд других новых опций. Помимо этого, задние пассажиры получили отдельный блок управления климатической системой.

Дизайн кузова также претерпел в Beijing BJ80 некоторые изменения, которые позволили сделать внедорожник более агрессивным. Стоимости китайской модели составляет от 350 тысяч юаней.