Honda обновила кроссовер Honda WR-V

06.07.2020, 11:57, Новости дня

Публике официально презентовали усовершенствованный кроссовер Honda WR-V, который отличается рестайлинговым исполнением.

Однако производитель здесь уделил внимание не только внешнему виду автомобиля, но и доработал его технические составляющие. В целом, паркетник Honda WR-V имеет более свежий и яркий вид, который существенно отличает его от предшественника. Распознать модель можно по бамперам, головной оптике, задним фонарям, а также решетке радиатора. Салон получил усовершенствованный мультимедийный центр, качественные материалы отделки и ряд других особенностей.

Более того, среди продвинутых опций следует выделить бесключевой доступ в автомобиль, панорамную крышу, привод боковых зеркал, камеру заднего вида. В базовом исполнении под капотом кроссовера Honda WR-V установлен 1-литровый бензиновый двигатель, который выдает 90 л.с. мощности.