 

Модель Джессика Стэм ждет второго ребенка

06.07.2020, 11:54, Разное

Известная модель, бывший “ангел” Victoria’s Secret, входившая в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes, Джессика Стэм вскоре станет мамой во второй раз. Об этом она объявила несколько часов назад в Instagram, опубликовав фотографию с округлившимся животом. Подписала она ее просто “Малыш номер 2 скоро родится” и сопроводила смайлом в виде голубого сердечка – видимо, таким образом модель намекнула на пол будущего ребенка.

Дочь Джессики Стэм

Свою личную жизнь Джессика Стэм держит в строжайшем секрете. В 2015-м ей приписывали роман с бывшим мужем Кейт Мосс – музыкантом группы The Kills Джейми Хинсом. Их объятия папарацци удалось запечатлеть в то время, когда Джейми был еще официально женат на Кейт, хотя в прессе и ходили слухи об их тайном расставании. Подтверждения, равно как и развития, роман Джессики и Джеймса не получил. Сейчас, по слухам, Джессика встречается с начинающим режиссером и актером Браманом Тернером – именно с ним она появляется  в свете и позирует на общих фото с друзьями. Предполагают, что Браман и является отцом ее дочери, которая появилась на свет осенью 2017-го.  

Джессика Стэм и Браман ТернерИх дочь



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