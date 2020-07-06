 

Названы реальные расходы Германии на размещение армии США за десять лет

06.07.2020, 11:53, Новости дня

Германия заплатила почти 1 млрд евро за размещение армии США за последние 10 лет, сообщил Spiegel.

Таким образом, по информации издания, указанные властями Германии расходы в 100 млн евро в год несколько преуменьшены и «являются только частью реальных расходов», передает РИА «Новости».

По данным Spiegel, как следует из ответа минфина ФРГ на запрос депутата бундестага от фракции Левые Бригитты Фрайхольд, за указанный период 648,5 млн евро пошли на гранты на строительные работы, 333,9 млн – на так называемые оборонные расходы. К ним, в частности, относятся выплаты помощи бывшим работникам вооруженных сил США, возмещение ущерба, нанесенного американскими солдатами, и возмещение американских инвестиций в бывших местах дислокации.

Вместе с тем, пишет Spiegel, США «платят в разы больше за развертывание войск, чем то, что тратит Германия», а военные базы США в ФРГ «являются центральным экономическим фактором во многих регионах». Только в 2020 году в США на эти цели было выделено 7 трлн 234 млрд евро, когда как Германия выделила на данные оборонные статьи расходов 132,4 млрд евро.

Напомним, к сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, информирует издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Генетики из США создали наиболее точный тест на COVID-19

18.06 / Трамп подписал закон об антикитайских санкциях из-за притеснений уйгуров

20.06 / Полицейского задержали по подозрению в убийстве коллег в Воркуте

10.04 / Кадыров извинился за мат в адрес недовольных соглашением о границе с Ингушетией

20.06 / Бой Усик – Чисора могут перенести на октябрь

22.06 / В рамках нацпроекта занялись цифровой трансформацией новосибирского здравоохранения

19.05 / Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных

17.06 / Сын Ефремова впервые прокомментировал трагедию с участием отца

14.05 / Французам предложили дарить свои отпуска врачам

25.06 / Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска