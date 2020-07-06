Названы реальные расходы Германии на размещение армии США за десять лет

06.07.2020, 11:53, Новости дня

Германия заплатила почти 1 млрд евро за размещение армии США за последние 10 лет, сообщил Spiegel.

Таким образом, по информации издания, указанные властями Германии расходы в 100 млн евро в год несколько преуменьшены и «являются только частью реальных расходов», передает РИА «Новости».

По данным Spiegel, как следует из ответа минфина ФРГ на запрос депутата бундестага от фракции Левые Бригитты Фрайхольд, за указанный период 648,5 млн евро пошли на гранты на строительные работы, 333,9 млн – на так называемые оборонные расходы. К ним, в частности, относятся выплаты помощи бывшим работникам вооруженных сил США, возмещение ущерба, нанесенного американскими солдатами, и возмещение американских инвестиций в бывших местах дислокации.

Вместе с тем, пишет Spiegel, США «платят в разы больше за развертывание войск, чем то, что тратит Германия», а военные базы США в ФРГ «являются центральным экономическим фактором во многих регионах». Только в 2020 году в США на эти цели было выделено 7 трлн 234 млрд евро, когда как Германия выделила на данные оборонные статьи расходов 132,4 млрд евро.

Напомним, к сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, информирует издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.