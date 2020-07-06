Российского супервайзера пригласили в Американскую киноакадемию

06.07.2020, 11:53, Новости дня

Супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской киноакадемии, присуждающей премию «Оскар», информирует правительство Хакасии.

«Супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук», – передает РИА «Новости» содержание приглашения Токоякова.

По данным правительства Хакасии, до 2001 года Токояков жил в Абакане, а сейчас работает в московской студии Green Light. Он является специалистом, которые полностью отвечает за применение графики в фильме. Токояков работал над визуальными эффектами в таких картинах, как «Выживший», «Легенда о Коловрате», «Домашний арест», «Вратарь галактики», «Левиафан».

«Это дает право быть членом главной профессиональной организации в мире кино и голосовать за фильмы, номинированные на Оскар. В РФ я стал третьим членом академии (в подразделении визуальных эффектов), и наверняка, первым уроженцем Хакасии, попавшим в эту организацию за всю ее 93-летнюю историю», – приводит слова Токоякова пресс-служба правительства республики.

Напомним, в 2019 году российский режиссер Сергей Дворцевой был включен в список членов Американской киноакадемии. Таким образом, режиссер фильмов «Тюльпан» и «Айка» получил право выбирать претендентов и победителей премии «Оскар».