Адмирал Комоедов оценил способность ВМС Украины воевать с Россией

06.07.2020, 11:53, Новости дня

«Болтовня присуща всему руководству Украины. Пускай и дальше упражняются в украинском языке. А лучше – пусть вернутся к русскому», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов. Так он прокомментировал заявление украинского контр-адмирала Алексея Неижпапы о подготовке Военно-морских сил Украины (ВМС) к полномасштабным боевым действиям с Россией.

«В случае атаки у Неижпапы вместе с его ВМС пупок развяжется. Он лучше бы подумал, как наладить дружбу и взаимодействие с военно-морским флотом России», – сказал экс-командующий Черноморским флотом РФ в 1998-2002 годах, адмирал Владимир Комоедов.

Собеседник также счел блефом заявление Неижпапы о способности украинской армии применить ракетный комплекс «Нептун» на подходах к Севастополю.

«Для того, чтобы организовать ракетный удар по каким-то целям, им нужна система. В нее входит разведка, целеуказание, поиск и слежение за этими объектами. Но угрозы Неижпапы – это болтовня, которая присуща всему руководству Украины. Пускай и дальше упражняются в украинском языке. А лучше – пусть вернутся к русскому», – отметил Комоедов.

При этом адмирал обратил внимание на другое высказывание Неижпапы, где тот объяснил отказ Киева от достройки крейсера «Украина» отсутствием авианосных соединений у России. «Чтобы сделать такое заявление – нужно быть в розовых очках. Крейсер невозможно достроить без России. Все комплектующие, начиная от систем наблюдения и заканчивая ракетами, там российские», – напомнил эксперт.

«Ранее Киев хотел продать «Украину», но РФ отказалась от покупки, потому что крейсер устарел и металл устал стоять у стенки. В свое время вместе с президентом Кучмой я был на этом крейсере: с одной стороны – он был выкрашен, а с другой стороны – он был ржавым, грязным и замызганным», – заключил Комоедов.

Ранее командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – сообщил Неижпапа.

По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – сообщил Неижпапа.

Неижпапа также заявил, что Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием авианосных соединений у России. Он указал, что для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение. Кроме того, по словам контр-адмирала, крейсер был задуман как «убийца авианосцев», а его задачей ставилось уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов.

Напомним, строительство четвертого крейсера проекта 1164 «Атлант» под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.

В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.