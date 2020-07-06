 

ВМС США до сих пор не заменили «потерянную» стелс-ракету

06.07.2020, 11:53, Разное

На протяжении девяти месяцев военно-морские силы (ВМС) США не могут решить проблему с «потерянной» в 2019 году стелс-ракетой RGM-184A Naval Strike Missile, выпущенной с боевого корабля Gabrielle Giffords Independence. Ракету израсходовали в рамках списания фрегата Oliver Hazard Perry.
Проблема заключается в том, что одна из восьми пусковых установок до сих пор остается пустой. Производством стелс-ракет совместно занимаются американский концерн Raytheon и норвежская компания Kongsberg, выступающая в качестве разработчика оружия. Эксперты считают, что они временно перестали сотрудничать.

Основной задачей прибрежного боевого корабля Gabrielle Giffords Independence является демонстрация сил США в Южно-Китайском море. Однако отсутствие одной из ключевых стелс-ракет не позволяет делать это в полной мере.



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