 

Ученые фиксируют катастрофическое усиление жары по всей Земле

06.07.2020, 11:53, Разное

Специалисты фиксируют на планете возрастание частоты и силу волн жары. О переменах в погоде написали в издании Nature Communications.
Эксперты рассчитали, какое количество тепла несет жара. Сумма градусов превышающих нормальных значений в Австралии составляет 80 градусов Цельсия, а в Средиземном море 200. Подобную картину наблюдали и в Сибири. Также специалисты выяснили не лишь об усилении волн жары, но и их увеличение их частоты.

Это продолжается 70 лет, но теперь все стало интенсивнее. В регионах Земли превышенная норма за десятилетие составила 1-1,5 градусов. В Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке показатели близко 10 градусов, что связали с длительностью жарких промежутков.

Возле реки Амазонки, Средиземноморья, Западной Азии заметили наиболее интенсивные перемены в волнах тепла, а в Южной Австралии, Северной Азии все происходит медленно. Экспериментаторы из Австралии считают, что глобальное потепление стает сильнее. От этого будут страдать страны со слабой инфраструктурой, что приведет к тяжелым последствиям.



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