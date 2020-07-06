 

Новый российский танкер решили назвать в честь Назарбаева

06.07.2020, 11:48, Новости дня

Судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» приступил к строительству нового танкера типа «Афрамакс», который будет назван в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили в пресс-службе Роснефти.

Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan (Свет отечества), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.

«На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка танкера типа «Афрамакс». Судно названо в честь первого президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», – передает РИА «Новости» сообщение Роснефти.

В торжественной церемонии закладки приняли участие генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как отмечает компания, всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведется строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания. Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной – 250 метров, шириной – 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Напомним, в октябре в «Роснефти» рассказали, что первый гигантский танкер типа «Афрамакс» в ближайшее время будет спущен на воду на судоверфи «Звезда», судно будет носить имя «Владимир Мономах».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

09.06 / Шмыгаль заявил, что подаст в Раду доработанную программу правительства на следующей неделе

17.04 / Мнения: Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

25.04 / VOAэкспресс 25 апреля 2020

01.06 / Новый этап смягчения ограничений стартовал в Москве

19.06 / Георгий Габуния: «Путин и Кадыров считают меня личным врагом»

22.05 / Россия поблагодарила США за помощь в борьбе с коронавирусом

03.05 / Боевики обстреляли силы ООС в районе Орехово, трое украинских военных получили боевые травмы – штаб

15.05 / В Россию за два месяца привезено из Китая 275 миллионов медицинских масок

13.04 / Умер первый моряк с коронавирусом с авианосца «Теодор Рузвельт»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска