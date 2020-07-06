Новый российский танкер решили назвать в честь Назарбаева

06.07.2020, 11:48, Новости дня

Судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» приступил к строительству нового танкера типа «Афрамакс», который будет назван в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили в пресс-службе Роснефти.

Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan (Свет отечества), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.

«На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка танкера типа «Афрамакс». Судно названо в честь первого президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», – передает РИА «Новости» сообщение Роснефти.

В торжественной церемонии закладки приняли участие генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как отмечает компания, всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведется строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания. Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной – 250 метров, шириной – 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Напомним, в октябре в «Роснефти» рассказали, что первый гигантский танкер типа «Афрамакс» в ближайшее время будет спущен на воду на судоверфи «Звезда», судно будет носить имя «Владимир Мономах».